Aktien Frankfurt Schluss: Dax verringert sein Minus - Ukraine-Krieg im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine zunächst deutlichen Verluste weitgehend eingedämmt. Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine und der verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland sei an den Börsen zwar Unsicherheit und Nervosität spürbar, jedoch keine Panik, kommentierten mehrere Marktbeobachter.

Der Dax (DAX 40), der am Vormittag noch etwas mehr als drei Prozent verloren hatte, beendete den Handel mit einem relativ moderaten Abschlag von 0,73 Prozent auf 14 461,02 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war der deutsche Leitindex infolge des Angriffs auf die Ukraine bis auf fast 13 800 Punkte abgesackt, bevor am Freitag eine spürbare Erholung einsetzte. Der MDAX schloss am Montag sogar mit 0,23 Prozent im Plus bei 31 873,35 Zählern. Europaweit verringerten die Börsen ihre Tagesverluste deutlich.

Nach einer Welle westlicher Sanktionen als Reaktion auf Russlands Invasion stehen nun die Gespräche zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Regierungsvertretern im Fokus der Weltöffentlichkeit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneuerte seine Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und einem Ende der russischen Angriffe. Zudem wurden trotz fortgesetzter Kämpfe in der Ukraine Friedensverhandlungen zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine aufgenommen./ck/he