Aktien Frankfurt Schluss: Dax vollendet starken November - Rekord im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hat der Dax (DAX 40) am Donnerstag den stärksten Börsenmonat in diesem Jahr vollendet. Er setzte seine Jahresendrally mit einer Annäherung an sein Rekordniveau fort. Im Tageshoch fehlten ihm nur noch 266 Punkte zur Bestmarke, die bislang mit knapp 16 529 Zählern von Ende Juli stammt.

Letztlich legte der Dax am Donnerstag um 0,30 Prozent auf 16 215,43 Punkte zu. Damit hat er im November mit 9,5 Prozent mehr gewonnen als in allen anderen Monaten des laufenden Jahres. Andere deutsche Indizes aus der zweiten und dritten Reihe gaben hingegen nach. So verlor der MDAX 0,50 Prozent auf 26 183,42 Zähler.

Inflationsdaten aus der Eurozone untermauerten das, was am Vortag aus Deutschland vermeldet wurde: Die Teuerung sinkt kräftiger als erwartet. Sie nähert sich allmählich der Zielmarke der Europäischen Zentralbank. Als frische Inflationsdaten aus den USA in etwa die Erwartungen erfüllten und so keine positiven Überraschungen mit sich brachten, kamen die Indizes in Frankfurt etwas von ihren Tageshochs zurück./tih/he