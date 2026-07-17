DAX 24.831 -0,3%ESt50 6.231 -0,8%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,25 -2,2%Nas 25.682 -0,8%Bitcoin 55.578 -0,3%Euro 1,1439 -0,1%Öl 87,6 +4,0%Gold 4.018 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Frankfurt Schluss: Dax weitet Wochenminus wegen Tech-Schwäche aus

Aktien Frankfurt Schluss: Dax weitet Wochenminus wegen Tech-Schwäche aus
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24,830.98 EUR -84.51 EUR -0.34 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere teils kräftige Gewinnmitnahmen bei Technologie-Aktien haben am Freitag auch den DAX in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem setzten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Nahen Osten fort, die Ölpreise zogen weiter an. Letztlich fiel der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 24.830,98 Punkte, womit er seine zeitweise größeren Verluste aber ein gutes Stück verringerte.

Werbung

Über der 50-Tage-Linie konnte er sich allerdings nicht halten und die runde Marke von 25.000 Punkten gerät zunehmend außer Sichtweite. Auf Wochensicht gab der Dax um knapp 1 Prozent nach, von seinem Rekordhoch bei 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche ist er mittlerweile um gut 4 Prozent zurückgekommen. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen verabschiedete sich 0,55 Prozent tiefer mit 31.864,73 Punkten ins Wochenende.

"Die Hoffnungen auf die Beilegung des Iran-Kriegs haben sich vorerst wieder zerschlagen und an den Rentenmärkten sind die Zinserwartungen entsprechend erneut gestiegen", kommentierte LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. Dies sei eine Bürde für Wachstumsaktien der Tech-Branche. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank konstatierte eine zunehmende Angst der Anleger, dass mit der Korrektur der Aktien rund um Künstliche Intelligenz (KI) "zunehmend andere, vielleicht unbeteiligte Aktien in Sippenhaft genommen werden".

Obendrein belastete das neue KI-Sprachmodell "Kimi K3" des chinesischen Start-ups Moonshot AI, das von Amazon-Konkurrent Alibaba unterstützt wird. Es soll angeblich mit Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielen. Beobachter zogen Parallelen zu Anfang 2025, als mit DeepSeek ein chinesisches KI-Modell erstmals die US-Dominanz erschütterte. Die Aufregung hatte sich aber zumindest damals rasch gelegt./niw/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com