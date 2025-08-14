DAX24.050 -0,1%ESt505.340 +0,2%Top 10 Crypto16,84 +2,7%Dow44.429 +1,0%Nas21.609 +1,1%Bitcoin102.632 +0,4%Euro1,1692 +0,7%Öl66,15 -0,8%Gold3.351 +0,2%
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus
Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig verändert nach US-Inflationsdaten

12.08.25 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig verändert nach US-Inflationsdaten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitgehend wie erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten haben dem DAX am Dienstag nur wenig Impulse geliefert. Nach einem zunächst moderat freundlichen Start schloss der deutsche Leitindex 0,23 Prozent tiefer bei 24.024,78 Punkten. Der MDAX büßte letztlich 0,90 Prozent auf 31.001,37 Punkte ein.

Der Anstieg der Verbraucherpreise habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, resümierten die Experten der Helaba. Der befürchtete Schub der Jahresrate sei ausgeblieben und die Kerninflation mit etwas über drei Prozent ein wenig deutlicher als gedacht gestiegen. Die Helaba sieht somit keinen Raum, um die Spekulationen über Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nochmals zu forcieren. Marktseitig sei eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte bereits zu rund 84 Prozent eingepreist.

Im frühen Handel hatte die um 90 Tage verlängerte Pause im Zollstreit zwischen den USA und China für etwas Erleichterung gesorgt. Der Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften ist schließlich immer noch ungelöst.

Ansonsten bleibt die Börsenwoche politisch geprägt. Am Freitag will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln. "Hier liegen die Anschauungen aller Beteiligten noch weit auseinander, sodass eine nachhaltige Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt eher Wunschdenken bleiben dürfte", bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets./edh/he

