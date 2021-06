Aktien Frankfurt Schluss: Dax wieder im Aufwind nach Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Dienstag nach Inflationsdaten zeitweise Kurs in Richtung seines Rekordhochs genommen. Bis auf 50 Punkte kam er an seine vor gut zwei Wochen aufgestellte Bestmarke von etwas über 15 800 Punkten heran. Am Ende des Tages fiel das Plus mit 0,88 Prozent auf 15 690,59 Punkten nicht mehr ganz so hoch aus. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte schloss mit plus 0,06 Prozent auf 34 295,85 Punkten.

Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni etwas verlangsamt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Mai war noch eine Jahresinflationsrate von 2,5 Prozent in Europas größter Volkswirtschaft gemessen worden. Das war der höchste Stand seit fast zehn Jahren. "Das Zinsgespenst hat das Börsenparkett scheinbar vorerst verlassen", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets./ajx/men