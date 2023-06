Aktien Frankfurt Schluss: Dax zieht vor US-Zinsentscheid auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der am Mittwochabend anstehenden Zinsentscheidung in den USA hat der Dax (DAX 40) sein nur wenige Wochen altes Rekordhoch übertroffen. Nachdem sich die Inflation in den USA im Mai weiter und auch deutlicher als erwartet abgekühlt hat, dürfte der Weg für die erste Zinspause der US-Notenbank Fed nach 15 Monaten laut Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets nun geebnet sein. Und das habe auch den Dax weiter nach oben getrieben, noch vor den Notenbankentscheidungen in den USA und im Euroraum, sagte er. "Dennoch kommt die Rally vielen Anlegern wie ein schlechter Film vor. Das Motto an der Börse lautet derzeit scheinbar, hoffen auf das Beste und vorbereiten auf das Schlimmste."

Der Dax erreichte zeitweise ein Rekordhoch bei etwas über 16 336 Punkten und beendete den Tag schließlich mit einem Plus von 0,49 Prozent auf 16 310,79 Zählern. Für den bisherigen Jahresverlauf bedeutet dies einen Gewinn von rund 17 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte zur Wochenmitte um 0,31 Prozent auf 27 557,19 Punkte zu. Auch europaweit ging es an den meisten Aktienmärkten aufwärts, ebenso wie an den US-Börsen.

Eine große Mehrheit der Marktteilnehmer und Ökonomen rechnet damit, dass die US-Währungshüter nach zehn Erhöhungen in Folge nun eine Zinspause einlegen werden. Mindestens ebenso wichtig wie die anstehende Zinsentscheidung dürften aber auch Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs werden. Derzeit wird noch erwartet, dass die Fed im Juli wieder eine Zinserhöhung in Betracht ziehen könnte./ck/men

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com