Aktien Frankfurt Schluss: Dax zollt gutem Lauf Tribut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner jüngsten Klettertour ist dem Dax (DAX 30) am Montag die Kraft ausgegangen. Allerdings hielten sich die Verluste trotz des wieder kräftig steigenden Eurokurses in Grenzen. Der deutsche Leitindex beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,48 Prozent auf 12 798,20 Punkte, behauptete sich aber weiter über der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Am Freitag war der Dax mit dem größten Wochengewinn seit März aus dem Handel gegangen und hatte die vierte Woche in Folge zugelegt.

MDax (MDAX) und TecDAX gaben ebenfalls nach: Der Index der mittelgroßen Werte sank um 0,33 Prozent auf 26 885,70 Punkte. Der Technologiewerte-Index büßte 1,37 Prozent auf 2912,24 Punkte ein. Europaweit gab es ebenfalls Verluste./ck/he