DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -5,8%Nas23.166 -0,3%Bitcoin58.114 -1,3%Euro1,1892 -0,2%Öl68,86 -0,4%Gold5.007 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten - Anleger warten ab

10.02.26 17:49 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten - Anleger warten ab | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.987,9 PKT -27,0 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
6.047,1 PKT -12,0 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstag um die Marke von 25.000 Punkten gependelt. Der fortgesetzte Rekordlauf des Dow Jones Industrial an der New Yorker Wall Street sorgte am Nachmittag nicht für nachhaltige Impulse, zumal dessen Gewinne im Handelsverlauf weitgehend abbröckelten. Vor dem zur Wochenmitte erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar hielten sich die Anleger lieber an der Seitenlinie.

Wer­bung

Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Geldpolitik der Notenbank Fed, von der im Jahresverlauf Zinssenkungen erhofft werden. Deren Tempo und Ausmaß sind gegenwärtig eine wichtige Stellschraube für das Börsengeschehen weltweit.

Der deutsche Leitindex gab letztlich um 0,11 Prozent auf 24.987,85 Punkte nach. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, beendete den Tag mit minus 0,01 Prozent auf 31.962,21 Zähler.

Geht es nach den Chartexperten von UBS, dürfte eine Rückkehr des Dax über 25.000 Punkte erst dann nachhaltig sein, wenn auch die Kurslücke vom 19. Januar geschlossen wird. Das wäre der Fall, wenn das deutsche Börsenbarometer wieder auf 25.300 Punkte klettert. Dann könnte es auch noch weiter nach oben gehen, zum Rekordhoch bei etwas über 25.500 Punkten. Vor rund drei Wochen allerdings hatte der von US-Präsident Donald Trump initiierte Grönland-Streit die Anleger schwer beunruhigt und Gewinnmitnahmen ausgelöst.

Wer­bung

Mit Blick auf Europa und die USA schloss der EuroStoxx (EuroStoxx 50) 0,20 Prozent schwächer auf 6.047,06 Punkten, nachdem der Leitindex der Euroregion im Tagesverlauf eine Bestmarke erreicht hatte. Der schweizerische Leitindex SMI und sein Pendant in London gaben moderat nach. In den USA legte der Dow nach einem Rekord kurz nach dem Handelsstart zuletzt um 0,5 Prozent zu, während sich der technologielastige NASDAQ 100 am Vortagesschluss zeigte./ck/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:43DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
18:18ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten
18:00Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Great Choice
17:57Schwacher Handel: DAX sackt schlussendlich ab
17:49Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten - Anleger warten ab
17:21Boeing übertrifft Airbus bei Auslieferungen im Januar deutlich
17:04Siemens, Commerzbank, AMS-Osram, Alphabet, Tui, Hedosophia, seltene Erden, Scout, Ergobag, Step by Step - das war Dienstag, 10.02.2026
16:29Swiss setzt Airbus A350 im Sommer auf drei innereuropäischen Routen ein
mehr