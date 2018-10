Aktien Frankfurt Schluss: Der Dax findet den Weg zurück ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Dienstag nach einem schwachen Handelsverlauf den Weg zurück ins Plus gefunden. Auftrieb kam vom italienischen Anleihemarkt und aus den USA. In Italien gingen die Renditen nach einem neuen Höchststand seit 2014 wieder zurück. Zudem stützte die Entspannung an der US-Börse Nasdaq. Dort setzten die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Indizes nach drei teils deutlich schwachen Handelstagen wieder zur Erholung an.

Der deutsche Leitindex, der zeitweise bei knapp über 11 800 Punkten auf den tiefsten Stand seit Anfang April abgesackt war, beendete den Tag mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 11 977,22 Zähler. Die 12 000-Punkte-Marke rückt damit wieder in greifbare Nähe. Der MDAX, in dem sich mittelgroße Unternehmen befinden, sank hingegen um 0,31 Prozent auf 24 785,27 Zähler./ck/fba