Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Gewinne - Wirtschaftshoffnungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine anziehende Wirtschaft sowie positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte ein kräftiges Plus beschert. Der DAX schloss mit einem Gewinn von 1,71 Prozent bei 22.794,11 Punkten und näherte sich wieder dem in der Vorwoche erreichte Rekordhoch bei 22.935 Zählern. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Mittwoch auf das höchste Niveau seit Sommer 2023 und endete 1,90 Prozent höher bei 28.621,29 Punkten.

"Der Optimismus der Anleger in Frankfurt kennt in diesen Tagen scheinbar keine Grenzen. Schlimmer kann es für die deutsche Wirtschaft nicht mehr kommen, mit Schwarz-Rot kann es also nur besser werden, so lautet derzeit das Kaufargument für deutsche Aktien", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Die europäischen Börsen - allen voran der Dax - spielten aktuell in einer eigenen Liga und lösten sich zunehmend von der Wall Street, kommentierten die Investmentstrategen von Index Radar. "Sollte die Euphorie um die amerikanischen KI-Giganten weiter nachlassen, könnte sich der Kapitalstrom aus den USA in Richtung Europa fortsetzen", ergänzten die Experten mit Blick auf die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns NVIDIA./edh/he