Aktien Frankfurt Schluss: Düsterer Fed-Ausblick drückt Dax unter 12 000 Punkte

Heute im Fokus

DAX rutscht zum Handelsende unter 12.000-Punkte-Marke -- Fed hält Leitzins stabil -- Just Eat Takeaway schluckt GrubHub -- BioNTech, Boeing, Lufthansa, Evonik, TUI, BASF im Fokus

Nestlé erwirbt Mehrheitsanteil an Vital Proteins. Ford ruft über zwei Millionen Autos in Amerika zurück. Disney will Vergnügungsparks in Kalifornien im Juli wiedereröffnen. Telefónica: Staatliche Mobilfunkgesellschaft nicht notwendig. Unilever will rechtliche Struktur vereinheitlichen. DIW: Deutsche Wirtschaft bricht dieses Jahr um 9,4 Prozent ein.