Aktien Frankfurt Schluss: Erholung im Technologiesektor gibt Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung im US-Technologiesektor hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag im späten Handel Schub gegeben. Der Leitindex Dax (DAX 40) schloss mit plus 0,65 Prozent auf 15 912,33 Punkten auf seinem Tageshoch. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,60 Prozent auf 34 340,37 Zähler hoch.

Technologie-Aktien haben seit einiger Zeit einen schweren Stand. Anstehende Zinserhöhungen belasteten die hoch bewerteten Titel zeitweise sehr deutlich. In Europa hätten sich Wachstumswerte aus dem Technologiebereich gegenüber Value-Aktien, also unterbewerteten Substanzwerten, auf Monatssicht so schlecht wie niemals zuvor seit Mitte 1997 entwickelt, stellte Volkswirt Carsten Klude von M.M.Warburg fest. Angesichts der Tatsache, dass die Zinsen beziehungsweise die Zinserwartungen in früheren Phasen, in denen die Geldpolitik vor einem Kurswechsel stand, deutlich stärker gestiegen seien, scheine dieses Mal die Reaktion an den Kapitalmärkten übertrieben zu sein./ajx/he