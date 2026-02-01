DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +0,6%Nas22.811 +0,6%Bitcoin57.085 +0,4%Euro1,1758 -0,1%Öl71,52 -0,6%Gold5.070 +1,5%
Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - US-Urteil gegen Trumps Zölle stützt

20.02.26 17:45 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer durchwachsenen Woche einen versöhnlichen Abschluss verzeichnet. Auftrieb erhielten die Kurse am Freitagnachmittag von der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen die globalen Zölle der US-Regierung. Zuvor hatten bereits solide Wirtschaftsdaten für einen leichten Kursaufschwung gesorgt.

Insgesamt wagten sich Anleger vor dem Wochenende aber nur verhalten aus der Deckung. Sie blieben angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft zögerlich. Die Verhandlungen über ein umstrittenes Atomprogramm gehen weiter. In dem Konflikt hat US-Präsident Donald Trump für eine Vereinbarung eine Frist von bis zu 15 Tagen genannt.

Der DAX stieg nach dem Zollurteil auf den höchsten Stand seit Mitte Januar und schloss mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 25.260,69 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von knapp anderthalb Prozent. Nach dem Rücksetzer vom Vortag machte der Leitindex damit wieder einen kleinen Schritt hin zum Rekordhoch von Mitte Januar, das bei gut 25.507 Punkten liegt. In der zweiten deutschen Börsenreihe stieg der MDAX letztlich um 1,09 Prozent auf 31.823,39 Zähler.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass er seine Befugnisse überschritten habe, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richter./edh/he