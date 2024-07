Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne vor Microsoft-Zahlen und Fed

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach einem verhaltenen Wochenauftakt am Dienstag wieder etwas zugelegt. Zum Börsenschluss behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,49 Prozent auf 18.411,18 Punkte. Damit blieb er in seiner jüngsten Handelsspanne gefangen. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann letztlich 0,83 Prozent auf 25.306,84 Punkte.

Mit den Quartalszahlen des Softwarekonzerns Microsoft steht am späten Abend eine US-Tech-Größe im Fokus. Am Mittwochabend äußert sich zudem noch die US-Notenbank Fed zu ihrer Geldpolitik . Sie wird zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Die Anleger warten aber gespannt auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. Dementsprechend hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen.

Zudem stellten die uneinheitlichen Wachstumszahlen in der Eurozone die Europäische Zentralbank (EZB) mit Blick auf eine mögliche weitere Zinssenkung im September vor eine große Herausforderung, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Der Markt rechnet aktuell mit einer über 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit." Ein solcher Schritt sei aber noch nicht in Stein gemeißelt, hieß es nach den Daten aus Deutschland von der niederländischen Bank ING. Während das hiesige Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal überraschend zurückgegangen war, konnten Frankreich und Spanien sowie der Währungsraum insgesamt ein stärker als erwartetes Wachstum vorweisen./gl/he