Aktien Frankfurt Schluss: Inflation beendet Aufwärtsdrang des Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im Juni wieder gestiegene Inflation in Deutschland hat am Donnerstag die Erholung am deutschen Aktienmarkt erst einmal abgewürgt. Der Dax (DAX 40) schloss 0,01 Prozent tiefer bei 15 946,72 Punkten und konnte somit die Aufwärtsbewegung der vergangenen beiden Tage nicht fortsetzen. Erneut scheiterte der Dax haarscharf an der 16 000er Marke. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,10 Prozent auf 27 194,33 Punkte nach.

Nach ersten Daten des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Juni auf Jahressicht um 6,4 Prozent. Im Mai lag die Jahresteuerungsrate noch bei 6,1 Prozent. Es war der erste Anstieg der Inflation seit Februar.

"Der Weg zu niedrigeren Inflationsraten ist holprig und lang", schrieb Volkswirt Jörg Zeuner von Union Investment. Der Trend weise aber in die richtige Richtung, denn die schwächelnde Nachfrage hinterlasse ihre Spuren bei den Preisen./bek/he