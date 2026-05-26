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Aktien Frankfurt Schluss: Iran-Abkommen bringt Anleger in Kauflaune

15.06.26 17:47 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Montag das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges honoriert und für deutliche Kursaufschläge gesorgt. Gut für die Stimmung war auch der erfolgreiche Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX.

Allerdings konnte der Schwung dem DAX nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkten verhelfen, das Börsenbarometer schloss nahe seines Tagestiefs. Letztlich gewann der Leitindex 1,05 Prozent auf 24.894,01 Punkte. Zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten blieb er damit noch auf Abstand. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es zum Wochenstart um 1,56 Prozent auf 32.582,63 Zähler aufwärts.

Nach wochenlangem Hin und Her konnten sich die Kriegsparteien auf eine Absichtserklärung einigen, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus für vorerst 60 Tage vorsieht. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben.

Dies sorgte für nachgebende Ölpreise und dämpfte Konjunktur- und Inflationssorgen. Vor den Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken, darunter jener der US-Fed am Mittwoch, könnte dies perspektivisch den Handlungsdruck etwas mildern, hieß es. "Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen", kommentierte Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler die Lage./edh/men