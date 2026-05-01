Aktien Frankfurt Schluss: Iran-Hoffnung belastet Ölpreis und treibt Aktien an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der heißen Phase der Quartalsbilanzen haben am Mittwoch Friedenssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) die Börsen kräftig nach oben getrieben. Stark gesunkene Ölpreise von zeitweise unter 100 US-Dollar ließen Anleger aufatmen, sie gingen wieder ins Risiko.

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Ein Bericht des US-Nachrichtenportals Axios, wonach die Vereinigten Staaten kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen, schob die Kurse deutlich an. Allerdings wies Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai den Bericht als überzogen zurück. Auch US-Präsident Donald Trump dämpfte zuletzt die Erwartungen laut Berichten etwas.

Der DAX stieg um 2,12 Prozent und schloss mit 24.918,69 Punkten. Zwischenzeitlich schaffte es der deutsche Leitindex erstmals seit Ende Februar wieder über die Marke von 25.000 Zählern. Auch zum Rekordhoch von Mitte Januar fehlt dem Dax nun nicht mehr viel.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsentiteln kletterte um 2,08 Prozent nach oben auf 31.779,41 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog mit 2,7 Prozent noch stärker an./bek/he