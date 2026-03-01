DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 -7,9%Nas22.511 -1,1%Bitcoin58.603 -4,0%Euro1,1600 -0,1%Öl94,10 +11,6%Gold5.142 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwächer ins Wochenende -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Portfolio-Umbau in Q4: Auf diese US-Aktien setzt die Schweizerische Nationalbank Portfolio-Umbau in Q4: Auf diese US-Aktien setzt die Schweizerische Nationalbank
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss/Iran-Krieg: Schwächste Dax-Woche seit US-Zollhammer

06.03.26 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
29.482,8 PKT -206,2 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Konjunktur- und Inflationssorgen wegen des Iran-Krieges haben dem DAX die schwächste Woche seit dem US-Zollgewitter im April 2025 eingebrockt. Hinzu kamen triste US-Arbeitsmarktdaten, die ebenfalls für Konjunkturunsicherheiten sorgten. Der deutsche Leitindex fiel am Freitag um fast ein Prozent auf 23.591,03 Punkte. Für die Woche ergibt sich damit ein Kursverlust von 6,70 Prozent.

Wer­bung

Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss mit einem Tagesverlust von 0,7 Prozent auf 29.482,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um gut ein Prozent.

"Die Investoren haben nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA und vor einem potenziell ereignisreichen Wochenende kalte Füße bekommen und sich aus Aktien weiter zurückgezogen", sagte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die Situation im Nahen Osten verbessere sich nicht und es sehe derzeit nicht nach einem schnellen Ende des Krieges der USA und Israels gegen den Iran aus.

Mittlerweile forderte US-Präsident Donald Trump eine "bedingungslose Kapitulation" des Iran. Die Kampfkraft des Landes ist nach US-Einschätzung infolge der Attacken zwar erheblich geschwächt, dennoch versucht die iranische Führung, den Krieg im gesamten Nahen Osten auszuweiten, Öl- und Gasinfrastruktur der Golfstaaten werden ins Visier genommen. Auch ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus - einem Nadelöhr des globalen Öl- und Gashandels - laut der Marineberatungsgruppe Joint Maritime Information Center (JMIC) mittlerweile nahezu vollständig zum Erliegen gekommen.

Wer­bung

Die daher stark gestiegenen Öl- und Gaspreise bringen Inflationsgefahren mit sich. Je länger der Krieg andauert, desto größer werden diese. Allerdings bleiben Experten vorerst zuversichtlich, dass die Situation beherrschbar bleibt. So geht Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck, in seinem Basisszenario von einem eher kurzen, höchstens dreimonatigen Krieg aus. "Ein viel schnelleres Kriegsende erscheint uns weniger realistisch, eine viel längere Dauer mit etwa einer monatelangen Schließung der Straße von Hormus Stand heute ebenfalls", erklärt Greil.

Gefragt waren angesichts der geopolitischen Unsicherheiten einmal mehr Rüstungsaktien. An der Dax-Spitze legten Rheinmetall um knapp 3 Prozent zu. Im MDax lagen die Anteilsscheine des Panzergetriebe-Herstellers RENK mit einem Kursplus von gut 7 Prozent vorn. Die Papiere des U-Boot-Bauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) und des Rüstungselektronik-Spezialisten HENSOLDT waren auch weiter vorn dabei./mis/jha/

Mehr zum Thema MDAX

18:41Lufthansa bekräftigt Interesse an Tap-Privatisierung - Lissabon als möglicher siebter Hub
17:58Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
17:54Aktien Frankfurt Schluss/Iran-Krieg: Schwächste Dax-Woche seit US-Zollhammer
17:07Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
17:05Lanxess-Aktie stürzt auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren
15:57Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus
14:21Lufthansa will bereits gezahlte US-Zölle zurückfordern
14:19Lufthansa wittert neben Risiken auch Chancen aus Nahostkrise
mehr