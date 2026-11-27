FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag in einem weltweit freundlichen Börsenumfeld seine Erholung fortgesetzt. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) waren gefragt. Ein weiterer Kursrückgang beim KI-Chip-Giganten NVIDIA hielt sich in Grenzen und bremste auch die Branche nicht. Auf Kaufinteresse stießen zudem Rüstungstitel.

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Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex 0,90 Prozent im Plus bei 25.441,24 Punkten. Damit weitete er seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Dank der jüngsten Erholung hatte er es bereits am Donnerstag wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft, einen wichtigen Indikator des langfristigen Trends. Die in der ersten Novemberhälfte erreichte Rekordmarke knapp über 27.000 Punkten liegt allerdings noch in weiter Ferne.

Für den MDAX, in dem die mittelgroßen hiesigen Unternehmen gelistet sind, ging es am Freitag um 1,51 Prozent auf 29.705,60 Punkte hoch.

"Die Bereitschaft der Investoren, in deutsche Standardwerte zu investieren, bleibt vorhanden, allerdings sehr selektiv und nicht zu jedem Preis", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets. "Im Fokus stehen weiter die Technologie- und Automobilwerte, die derzeit zwei der interessantesten Investmentstorys für das kommende Börsenjahr liefern."/gl/mis