FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Korrektur am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag Fahrt aufgenommen. Der DAX schloss mit einem Minus von 2,08 Prozent bei 26.045,37 Punkten. Der MDAX verlor 1,25 Prozent auf 30.147,34 Zähler.

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Die Anleger zeigten sich vor den am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA inmitten einer schweren Führungskrise des KI-Chipkonzerns in nervöser Verfassung. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an. Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

"Zusätzlich verschärfen erneute Äußerungen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank die Verunsicherung. Ein Fed-Mitglied hat heute abermals die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen betont. Damit wächst die Sorge, dass die Geldpolitik länger restriktiv bleiben könnte als bislang erwartet", sagte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Damit müssten die Investoren ihre Zinserwartungen entsprechend anpassen und die Bewertungen vieler Aktien hinterfragen. Dadurch gerieten vor allem investitionsintensive Unternehmen mit hohem Finanzierungsbedarf unter Druck, so Lipkow./edh/he