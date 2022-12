Aktien Frankfurt Schluss: Kurz vor Weihnachten kehrt Ruhe ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag vor dem Weihnachtsfest ist am deutschen Aktienmarkt Ruhe eingekehrt. In der letzten Handelsstunde nahm der Dax (DAX 40) am Freitag noch einmal etwas Fahrt auf und schloss 0,19 Prozent höher bei 13 940,93 Punkten. Zuvor hatten Inflationsdaten aus den USA für Ausschläge in beide Richtungen gesorgt. Die Bilanz einer schwankungsfreudigen Woche rund um die Marke von 14 000 Punkten fällt leicht positiv aus. Der MDAX ging am Freitag mit einem Gewinn von 0,57 Prozent auf 25 248,11 Punkte in das lange Weihnachtswochenende.

Einer Jahresendrally wollten zuletzt schon viele Börsianer nicht mehr das Wort reden. "Bye-bye, Weihnachtsrally", schrieb beispielsweise Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Zu gut seien die Konjunkturdaten aus den USA, vor allem der grundsolide Arbeitsmarkt, als dass Hoffnung auf ein gemäßigteres Vorgehen der US-Notenbank Fed in puncto Zinserhöhungen aufkeimen und die Börsen noch einmal antreiben könnten. Auch in Europa sind die Kapitalmarktzinsen in den vergangenen Wochen stark gestiegen und haben Aktien gebremst./bek/he