Aktien Frankfurt Schluss: Leichte Verluste vor Notenbankkonferenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiter vorsichtig agiert. Sie warteten auf die an diesem Freitag anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten. Zum jährlich stattfindenden Zentralbanken-Symposium halten Marktexperten es für gut möglich, dass Jerome Powell auch Aussagen zur künftigen Geldpolitik in den USA machen könnte.

Der Dax (DAX 30) weitete seine Vortagesverluste etwas aus und büßte am Ende 0,42 Prozent auf 15 793,62 Punkte ein. Für den MDAX ging es um 0,45 Prozent auf 35 954,62 Punkte nach unten. Der Index der mittelgroßen Werte hatte am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht.

Analysten erwarten von Powells Rede Hinweise auf den mittelfristigen Kurs der US-Notenbank. Dass der Fed-Chef jedoch mit Blick auf die erwartete geldpolitische Straffung konkreter wird, bezweifeln viele Experten angesichts der ungünstigeren Corona-Lage./la/jha/