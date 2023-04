Aktien Frankfurt Schluss: Mit Gewinnen ins Osterwochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach einem ruhigen Handel mit Aufschlägen ins lange Osterwochenende verabschiedet. Der Dax (DAX 40) schloss 0,50 Prozent höher bei 15 597,89 Punkten. Daraus resultiert ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent. Dennoch dürfte in Erinnerung bleiben, dass der deutsche Leitindex in dieser Woche mit 15 736 Punkten den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht hat. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Gründonnerstag um 0,84 Prozent auf 27 198,33 Zähler hoch.

Der Dax habe auch in der Karwoche sein hohes Niveau gehalten, auf das er sich erholt habe, nachdem die Bankenkrise erst einmal abgesagt worden sei, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Hintergrund seien gute Konjunkturdaten aus Deutschland. Gleichwohl halte der Bankenstress an, da die Zinsen weiter steigen würden./edh/he