DAX24.210 -0,3%Est505.910 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +4,4%Nas24.565 +1,3%Bitcoin67.713 +4,2%Euro1,1714 -0,2%Öl101,8 +2,7%Gold4.733 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- DroneShield mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Schluss: Moderate Verluste - Kaum Fortschritte in Nahost

22.04.26 17:50 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mangels echter Fortschritte im Iran-Krieg haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte vorsichtig agiert. Der DAX bewegte sich im späten Handel leicht abwärts und schloss mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 24.194,90 Punkten. Der Leitindex hielt sich damit aber noch knapp über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten verlor am Mittwoch 0,55 Prozent auf 31.176,64 Zähler.

Dass US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe mit dem Iran am Vortag überraschend einseitig für verlängert erklärte, nahmen die Anleger zur Kenntnis. Ein Kurstreiber war es nicht, auch weil die US-Seeblockade iranischer Häfen wohl fortgesetzt wird. Für etwas Belastung sorgte, dass die Ölpreise nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag trotz des ausgedehnten Waffenstillstands weiter nach oben kletterten.

"Die Lage wirkt aktuell äußerst paradox", schrieb Analyst Maximilian Wienke von der Handels- und Investmentplattform eToro. Trump verlängere die Waffenruhe mit dem Iran auf unbestimmte Zeit, gleichzeitig bleibe die Straße von Hormus blockiert. Damit bestünden Angebotsengpässe bei Öl, Gas und Dünger fort. "Die grundlegenden wirtschaftlichen Probleme sind also keineswegs gelöst", so Wienkes Fazit./edh/he