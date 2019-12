Aktien Frankfurt Schluss: Neue Hoffnung im Zollstreit treibt Erholung an

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich höher -- Google-Gründer treten ab -- Airbus erhält Großauftrag von United Airlines -- SAP will auf große Zukäufe verzichten -- ASML, CANCOM, Autowerte im Fokus

Gewinnprognose von Microchip treibt ganze US-Branche an. Orange legt strategischen Plan bis 2025 vor. Dr. Hönle erfüllt gesenkte Prognosen knapp. Saudi Aramco will angeblich Spanne beim Ausgabepreis voll ausschöpfen. USA und China nähern sich offenbar in Handelsfragen trotz Spannungen an.