Aktien Frankfurt Schluss: SAP und Wirecard verlängern Dax-Gewinnserie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten haben dem Dax (DAX 30) am Mittwoch den neunten Gewinntag in Folge beschert. Dank der Kurssprünge von Schwergewicht SAP (SAP SE) sowie von Wirecard stieg der deutsche Leitindex bis auf knapp 12 350 Punkte, was den höchsten Stand seit Anfang Oktober bedeutete. Von hier aus zollte er aber seiner jüngsten Rally etwas Tribut: Zum Schluss behauptete der Dax noch ein Plus von 0,63 Prozent auf 12 313,16 Punkte.

Mau sah es indes beim MDAX aus: Der Index der mittelgroßen hiesigen Unternehmen verabschiedete sich 0,13 Prozent schwächer bei 26 003,33 Zählern aus dem Handel./gl/he