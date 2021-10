Aktien Frankfurt Schluss: Schwache Wall Street bringt Dax in Bedrängnis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen schwächeren Wochenstart hingelegt. Nach einer insgesamt seitwärts gerichteten Bewegung über weite Strecken des Handelstags kam der Dax (DAX 40) am späten Nachmittag im Sog deutlicher Verluste der US-Börsen unter Druck. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 0,79 Prozent auf 15 036,55 Punkte und knüpfte damit an sein Minus von fast zweieinhalb Prozent aus der Vorwoche an. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Montag um 0,95 Prozent auf 33 830,17 Punkte nach unten.

Für die steile Talfahrt an der Wall Street machten Börsianer die weiter steigenden Ölpreise verantwortlich. So legte der Preis für US-Erdöl auf den höchsten Stand seit 2014 zu. Zuvor hatte die Ölfördergruppe Opec+ angekündigt, ihre Tagesproduktion trotz hoher Nachfrage und Knappheit am Weltmarkt nur leicht anzuheben. Medienberichte und Analystenkommentare hatten die Möglichkeit eines höheren Anstiegs nahegelegt./edh/he