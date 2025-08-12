DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.156 ±-0,0%Nas21.531 +0,4%Bitcoin103.823 +1,4%Euro1,1612 -0,3%Öl66,58 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt Schluss: Schwächerer Wochenauftakt

11.08.25 17:47 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt deutlicher Erholung hat der deutsche Aktienmarkt zum Beginn der neuen Börsenwoche vor dem Hintergrund einiger Ungewissheiten nachgegeben. Der DAX schloss am Montag mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 24.081,34 Punkten. Für den MDAX ging es um 0,67 Prozent auf 31.282,97 Punkte abwärts.

Wer­bung

Ob auf dem zuletzt eingeschlagenen Aufwärtskurs in den kommenden Tagen weitere Gewinne möglich sind, dürfte unter anderem von frischen US-Inflationsdaten abhängen, die am Dienstag anstehen. Große Bedeutung haben könnten sie mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird.

Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die anhaltenden Zolldrohungen der USA. "Die Märkte werden wahrscheinlich die Zusicherung benötigen, dass China eine weitere 90-tägige Pause im Handelskrieg erreichen kann, da der aktuelle Aufschub am 12. August ausläuft", hieß es von Experten der UBS. Denn es bestehe die Gefahr, dass China auch mit neuen Zöllen konfrontiert werde, sofern das Land weiterhin russisches Öl kaufe./edh/he