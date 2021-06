Aktien Frankfurt Schluss: Sitzung der US-Notenbank hält Dax in Schach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht aus der Reserve locken lassen. Der Leitindex Dax (DAX 30) pendelte am Mittwoch in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag und schloss 0,12 Prozent niedriger bei 15 710,57 Punkten. Das zu Wochenbeginn erreichte Rekordhoch von gut 15 800 Zählern bleibt damit in Reichweite. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,29 Prozent auf 34 232,74 Punkte zu und verpasste eine weitere Bestmarke nur knapp.

"Das ist wieder so ein Tag, der erst abends richtig losgeht. Auf dem Parkett warten alle auf die Fed", beschrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Marktlage. Die Ergebnisse der Notenbanksitzung werden nach dem Börsenschluss in Europa erwartet./bek/he