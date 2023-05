Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - US-Inflationsdaten wirkungsarm

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frische US-Inflationsdaten haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nur vorübergehend ein klein wenig Schwung beschert und letztlich zu einem richtungslosen Verlauf geführt. Während die Standardwerte im Dax moderat nachgaben, ging es für die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe leicht nach oben.

Der Dax (DAX 40) schloss an einem weiteren Handelstag mit zahlreichen Quartalsberichten 0,37 Prozent tiefer bei 15 896,23 Punkten. Der Leitindex dümpelt bereits seit mehr als vier Wochen in einer engen Spanne von rund 400 Punkten hin und her. Die Hürde von 16 000 Punkten nachhaltig zu überspringen, gelang bisher nicht. Der MDAX stieg am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 27 365,67 Zähler. Der SDAX gewann 0,26 Prozent auf 13 732,82 Punkte./edh/he

