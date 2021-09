Aktien Frankfurt Schluss: US-Notenbank schiebt Kurse weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hält zunächst an ihrer lockeren Geldpolitik fest und hat den Aktienmärkten damit Auftrieb verliehen. Der Dax (DAX 40) rückte am Donnerstag den dritten Tag in Folge vor und schloss 0,88 Prozent höher bei 15 643,97 Zählern. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,79 Prozent auf 35 483,49 Punkte.

Die Federal Reserve (Fed) wird die Käufe von Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat fortsetzen. Zugleich signalisierte die Zentralbank, dass die Käufe demnächst zurückgefahren werden könnten. "Insgesamt ist der Zinsausblick, aber noch mehr die klare und frühzeitige Kommunikation der Fed als positiv für die Kapitalmärkte zu werten", kommentierte Chefinvestor Achim Stranz von Axa Investment./bek/jha/