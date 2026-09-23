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Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Dax weiter von Ölpreisen bewegt

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DAX 40
25,410.63 EUR -168.22 EUR -0.66 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach mehreren Tagen des Rückgangs haben die wieder anziehenden Ölpreise am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt die Stimmung getrübt. Mit seinem Schlussstand von 25.410,63 Punkten verlor der Leitindex DAX 0,66 Prozent an Wert. Tags zuvor hatte sich die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend beschreibt, als zu hohe Hürde erwiesen. Der MDAX gab zur Wochenmitte um ein Prozent auf 31.215,77 Zähler nach.

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Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist weiterhin ein bestimmender Unsicherheitsfaktor, weshalb die Lage auf dem Rohölmarkt angespannt bleibt. In der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus, die vom Iran im Konflikt mit den USA blockiert wird, ist offenbar erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten.

Anleger hoffen weiterhin, dass sich die USA und der Iran am Rande der UN-Generalversammlung in New York einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich. In Handels- und Wirtschaftsfragen werden die Blicke außerdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping gerichtet./tih/nas

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