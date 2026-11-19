FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist trotz der Euphorie um den Rekord-Börsengang von Anthropic am Donnerstag abgerutscht. Der DAX drehte im späten Handel mit nachgebenden US-Börsen ins Minus auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen und schloss 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten. Von seinem Rekordhoch bei 27.001 Zählern vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Der MDAX verlor am Donnerstag letztlich 1,25 Prozent auf 29.505,24 Zähler.

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An der stark gestarteten US-Technologiebörse Nasdaq bekamen die Anleger Angst vor der eigenen Courage: Noch bevor der erste Kurs von Anthropic im Rahmen des unmittelbar anstehenden Börsengangs des KI-Konzerns festgestellt wurde, gab der Auswahlindex NASDAQ 100 seine Gewinne ab. Für den anfangs stabilisierten Leitindex Dow Jones Industrial ging es um ein Prozent nach unten.

Dabei zeichnete sich bei Anthropic eine Preisfindung von zuletzt 108 US-Dollar ab, rund 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen könnte mit einer Anfangsbewertung von zwei Billionen US-Dollar an die Börse gehen. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg./edh/he