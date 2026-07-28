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Aktien Frankfurt Schluss: weitere Gewinne vor Fed-Sitzung

Aktien Frankfurt Schluss: weitere Gewinne vor Fed-Sitzung
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DAX 40
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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erfolgskurs geblieben. Allerdings wurden die Anleger am Nachmittag angesichts der am Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und aktueller Quartalsberichte weiterer Schwergewichte aus dem US-Technologiesektor etwas vorsichtiger. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 25.464,01 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Ende um 0,90 Prozent auf 32.395,32 Zähler.

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Weltweit litten Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor einer zunehmenden China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Im Dax wurden Infineon mit minus 6,1 Prozent davon mit nach unten gezogen. Siemens Energy, bisher ein Profiteur des hohen Strombedarfs von KI-Rechenzentren, büßte 7,1 Prozent ein.

Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird."/edh/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com