DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,18 -1,9%Dow45.393 -0,5%Nas21.563 +0,3%Bitcoin96.291 -0,6%Euro1,1664 -0,5%Öl68,86 +1,6%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung zum Wochenstart

25.08.25 17:50 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung zum Wochenstart | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.273,1 PKT -90,0 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag uneinheitlich und ohne viel Bewegung in die neue Woche gestartet. Die Bekanntgabe des heimischen Ifo-Geschäftsklimaindex hatte kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Zudem fand am auch für den deutschen Markt wichtigen Standort London kein Börsenhandel statt.

Wer­bung

Der Leitindex DAX schloss 0,37 Prozent tiefer mit 24.273,12 Punkten. Dagegen legte der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen um 0,24 Prozent auf 31.073,13 Punkte zu. "Die Börsenampel für den Dax steht auf Gelb, die Handelsspanne bleibt zwischen 24.000 und 24.500 Punkten verankert", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Am Freitag hatten Zinssenkungssignale von US-Notenbankchef Jerome Powell dem Dax etwas Rückenwind gegeben.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zu Beginn der neuen Woche letztlich um 0,8 Prozent nach unten. In Zürich verabschiedete sich der SMI 0,5 Prozent schwächer. Am US-Aktienmarkt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende ein halbes Prozent in der Verlustzone, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 knapp im Plus stand./gl/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:16Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
18:11ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung zum Wochenstart
17:57Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt letztendlich
17:50Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung zum Wochenstart
17:37Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
17:09Opel, Commerzbank, UniCredit, Lufthansa, Keurig Dr Pepper, N8n, Lamy - das war Montag, 25.08.2025
17:08Seitwärts schwankend
17:00Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
mehr