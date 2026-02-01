DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -1,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.308 -1,1%Euro1,1849 -0,2%Öl68,46 +1,1%Gold4.993 -1,0%
Aktien Frankfurt Schluss: Wenig verändert - Siemens zieht Dax abwärts

16.02.26 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Wenig verändert - Siemens zieht Dax abwärts
FRANKFURT (dpa-AFX) - Relativ lethargisch und letztlich richtungslos hat sich der deutsche Aktienmarkt am Rosenmontag präsentiert. Mangels Impulsen von den Überseemärkten aufgrund eines Feiertags in den USA und einiger geschlossener Börsen in Asien - etwa in China wegen des Neujahrsfestes - war der Handel recht dünn. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtigere Signale aus den USA und aus Europa.

Der DAX tat sich erneut an der Marke von 25.000 Punkten schwer, pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag und verlor am Ende 0,46 Prozent auf 24.800,91 Punkte. Hauptgrund dafür war ein massiver Verlust des Index-Schwergewichts Siemens aufgrund von Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten schloss am Montag hingegen 0,21 Prozent im Plus bei 31.364,56 Zählern.

Nach dem jüngsten Rekordhoch sackte die Siemens-Aktie auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember und verlor letztlich 6,4 Prozent. Marktbeobachtern zufolge befürchten Anleger, dass industrielle Software durch hochentwickelte KI-Tools bedroht sein könnte. Die Praxis, alle Lösungen von einem einzigen Anbieter wie Siemens zu kaufen, wird laut Analysten immer weniger vertretbar, da KI es Unternehmen nun ermögliche, ihre Software mit "offenen" Systemen zu kombinieren./edh/he

