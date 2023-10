Aktien Frankfurt Schluss: Woche beginnt mit Verlusten - Sorge um Nahost-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der sich aufheizende Nahost-Konflikt hat am Montag der jüngsten Erholung im Dax (DAX 40) ein Ende gesetzt. Am Abend ging der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 0,67 Prozent auf 15 128,11 Punkte aus dem Handel. Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am Wochenende mit vielen Toten und Verletzten gehe am Markt die Sorge vor einer Eskalation der Lage in der Region um, hieß es von Börsianern. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab zum Schlussgong um 0,68 Prozent auf 25 230,59 Zähler nach.

Staatsanleihen und Gold waren dagegen zu Wochenbeginn gefragt. Angesichts anhaltender Kämpfe zwischen Israel und Hamas suchten die Anleger Sicherheit, kommentierte Pierre Veyret, technischer Analyst beim Handelshaus Activtrades.

Die Ölpreise zogen in Reaktion auf den Konflikt zuletzt deutlich an, Beobachter verwiesen auf Ängste vor einer Ölverknappung, insbesondere durch eine Unterbrechung der Lieferung von Rohöl aus dem Iran. Europaweit waren Aktien aus der Öl- und Gasbranche zu Wochenbeginn gefragt, auch die zuletzt wenig gefragten Rüstungswerte legten zu. Dagegen gerieten Aktien aus der Luftfahrtbranche unter Druck, da steigende Ölpreise tendenziell auch die Kosten für Kerosin anschieben./tav/he