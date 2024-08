Aktien Frankfurt Schluss: Zehntägige Gewinnserie im Dax gerissen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX ist am Dienstag die Serie von zehn Gewinntagen nacheinander zu Ende gegangen. Zum Handelsende stand für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,35 Prozent auf 18.357,52 Punkte zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,74 Prozent auf 24.769,21 Zähler.

Der Dax hatte am Vormittag zunächst bis auf fast 18.500 Punkte zugelegt und so seinen Rücksetzer von Anfang August von rund 1.500 Punkten weiter wettgemacht. Rezessionsängste hätten sich dank guter Konjunkturdaten mittlerweile verflüchtigt, so Analyst Christian Henke vom Broker IG. Am Nachmittag bröckelten die Kurse dann aber weiter ab, auch weil der New Yorker Aktienmarkt keinen neuen Schwung verlieh - der Dow Jones Industrial und der technologielastige NASDAQ 100 gaben zum europäischen Börsenschluss etwas nach.

Die Experten von Oxford Economics halten es für denkbar, dass kurzfristig die Schwankungen an den Börsen wieder etwas zunehmen könnten. Eine robuste Handelsaktivität und eine sich ausweitende Gewinnerholung bei US-Unternehmen sollten den Markt aber ebenso stützen wie die Aussicht auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung in den USA. Für die Wirtschaftserholung in der Eurozone sind die Experten derzeit etwas skeptischer, der Weltwirtschaft aber sagen sie eine sanfte Landung voraus.

Eine Zinssenkung in den USA im September gilt am Markt als so gut wie sicher. Die Frage ist, wie hoch der Schritt ausfällt. Beim jährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das zum Ende der Woche stattfindet, hoffen die Anleger deshalb einmal mehr auf Hinweise zur geldpolitischen Richtung in der weltgrößten Volkswirtschaft./ajx/he