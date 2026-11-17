FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag weiter Fahrt aufgenommen. Der DAX sank bis zum frühen Nachmittag um 0,9 Prozent auf 26.349 Punkte. Noch am vergangenen Donnerstag hatte es der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte geschafft, bevor sich gerade die Laune im Tech-Bereich an den Weltbörsen erneut eintrübte.

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Auch wenn sich in den USA im Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 zumindest eine kleine Erholung abzeichnet - die Anleger sind nervös. Denn nach US-Börsenschluss legt der KI-Chipriese NVIDIA inmitten einer schweren Führungskrise stets maßgebliche Quartalszahlen vor. Und am Donnerstag steht dann der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an.

Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

Der MDAX verlor am Dienstag 0,6 Prozent auf 30.351 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent abwärts.

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Abseits der Tech-Branche standen die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) im Fokus. Hier müssen sich die Anleger mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen. In den Berichten von Medien wie der "Financial Times", dem "Spiegel" und dem "Manager Magazin" werden Vorgänge aus der Vergangenheit beleuchtet. Die Frankfurter stellten derweil klar, dass die Bank nach grundlegendem Wandel inzwischen eine andere sei. Die Aktien fielen dennoch zeitweise über 6 Prozent zurück. Sie waren zuletzt allerdings auch wieder gut gelaufen.

Für die Gea-Aktien (GEA) ging es nach Ankündigung einer Wandelanleihe gut 3 Prozent abwärts, bevor sie den Abschlag zuletzt eindämmten.

Anfänglich schwache Aktien von RTL fanden derweil schnell wieder Käufer. Nach einem Rutsch um 3 Prozent drehten die Papiere der Luxemburger zeitweise um 3,6 Prozent ins Plus. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt. Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im klassischen linearen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern.

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Im Nebenwerteindex SDAX stabilisierten sich Asta Energy (ASTA Energy Solutions) nach Geschäftszahlen um etwa 4 Prozent. Analyst Adrian Pehl von Oddo BHF lobte die Wiener. Die Zahlen des dritten Quartals zeigten, dass sich das Unternehmen weiter auf einem guten Weg befinde./ag/stk