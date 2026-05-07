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Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro

29.06.26 11:23 Uhr
Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuerlichen Kursverluste in der deutschen Autobranche haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt im Zaum gehalten. Der Leitindex DAX trat gegen Mittag mit 24.667 Punkten quasi auf der Stelle. Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte trat mit 24.667 Punkten ebenfalls auf der Stelle.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren ziehen sich weiterhin aus der Branche zurück. Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Anteile büßten als größter Verlierer im DAX 2,4 Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2010 aus. BMW, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz und Porsche fielen ebenfalls weiter zurück.

Mit Blick auf Volkswagen verwies ein Börsianer auf einen Bericht der "Bild", dem zufolge die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden wollen. Volkswagen wolle damit Kosten sparen, so die Zeitung. Der Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien".

Daneben rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro stieg um fast 90 Prozent auf knapp 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.

An Europas Börsen überwogen derweil moderate Abgaben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab leicht nach auf 6.217 Punkte./bek/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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