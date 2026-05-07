DAX24.707 +0,2%Est506.230 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 +1,7%Nas25.607 +1,2%Bitcoin52.556 +0,4%Euro1,1406 +0,2%Öl72,78 -0,4%Gold4.040 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester erwartet -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Strategy-Aktie mit Befreiungsschlag: Konzern öffnet sich für Bitcoin-Verkäufe Strategy-Aktie mit Befreiungsschlag: Konzern öffnet sich für Bitcoin-Verkäufe
Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen Aktien von BMW, Mercedes-Benz und VW bleiben unter Druck - Jefferies sieht BMW-Effekt teilweise überzogen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro

29.06.26 14:22 Uhr
Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.708,2 PKT 37,0 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuerlichen Kursverluste in der deutschen Autobranche haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt im Zaum gehalten. Der Leitindex DAX lag am Nachmittag mit 24.702 Punkten moderat im Plus. Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,2 Prozent auf 31.664 Punkten leicht zu.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren ziehen sich weiterhin aus der Branche zurück. Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Anteile büßten zwei Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2010 aus. BMW, Continental und Porsche AG (Porsche vz) fielen ebenfalls zurück.

Mit Blick auf Volkswagen verwies ein Börsianer auf einen Bericht der "Bild", dem zufolge die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden wollen. Volkswagen wolle damit Kosten sparen, so die Zeitung. Der Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien".

Mit Abstand größter Verlierer im Dax waren Heidelberg Materials mit minus 5,3 Prozent. Hierzu war aus dem Handel zu hören, der Baustoffhersteller habe sich in Gesprächen mit Analysten zurückhaltend geäußert im Vorfeld anstehender Quartalszahlen.

Daneben rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro schnellten um mehr als 90 Prozent auf gut 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.

An den anderen europäischen Börsen hielten sich die Ausschläge ebenfalls in engen Grenzen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Plus bei 6.229 Punkte./bek/stk

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:37KI-Sorgen im Hintergrund? DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt zeitweise Gewinne ab
15:11Hot Stocks heute: Trade der Woche: Warum Fraport jetzt spannend wird - plus KI- und SpaceX-Update
14:43VW: 100.000 Jobs weg, aber gleich doppelt in den Werbecharts
14:38Deutsche Börse-News: "Gesunde Abkühlung nach starker KI-Rally" Ausblick
14:31Volkswagen, Bosch, Otto: Deutschlands Familienunternehmen im Abwärtsstrudel
14:22Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro
14:19Tap Air Portugal least Airbus A321 von Privilege Style
14:19EIB announces largest-ever loan: €3 billion to Airbus
mehr