Aktien Frankfurt: Siemens treibt Dax klar über 25.000 Punkte

12.02.26 14:47 Uhr
Aktien Frankfurt: Siemens treibt Dax klar über 25.000 Punkte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.200,2 PKT 344,0 PKT 1,38%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
6.086,6 PKT 50,9 PKT 0,84%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens-Aktien haben dem DAX den notwendigen Schwung zur Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten gegeben. Am Donnerstag gelang dem Leitindex der Sprung über sein bisheriges Februar-Hoch - anders als in den Tagen zuvor, als knapp über der Tausendermarke mehrfach Schluss war. Nun rückt der Januar-Rekord von 25.507 Zählern wieder in greifbare Nähe.

In Erwartung ebenfalls freundlicher US-Börsen lag der DAX am Nachmittag mit 1,4 Prozent im Plus bei 25.195 Punkten. Beim Erreichen von Bestmarken schon etwas voraus ist der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50), der zuletzt um 0,8 Prozent stieg. Im MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten war der Schwung mit einem Anstieg um 0,4 Prozent auf 31.750 Punkte jedoch geringer.

Gespannt warten die Anleger auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag noch für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er ein zweischneidiges Schwert, weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Mit einem Kurssprung um mehr als sechs Prozent auf ein Rekordniveau über 270 Euro gab Siemens dem Dax einen starken positiven Impuls. Der Technologiekonzern hat den lange Zeit unangefochtenen Softwarekonzern SAP (SAP SE) als wertvollstes Unternehmen im Dax erneut abgelöst, nachdem der SAP-Kurs zuletzt von Sorgen vor einer KI-Bedrohung schwer belastet wurde.

Zur Rolle als Schwergewicht im Dax trug am Donnerstag bei, dass Siemens nach einem starken Geschäftsjahresauftakt seine Ergebnisprognose erhöhte. Analyst Alexander Hauenstein von der DZ Bank sah darin eine positive Überraschung und stellte die These auf, dass eine weitere Anhebung der Ziele im Jahresverlauf als Kurstreiber folgen könnte.

Dem Dax nach oben verhalfen außerdem die 4,2 Prozent höheren Titel der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom). Anleger hakten hier durchwachsene Resultate von T-Mobile US ab. Analyst Mathieu Robilliard von Barclays sah sich von den Neuigkeiten der US-Tochter und guten Aussichten in Deutschland insgesamt ermutigt und bezeichnete den eingepreisten Abschlag als zu ausgeprägt. Den Aktien gelang ein Hoch seit September.

Auf der Schattenseite des Dax stand unter anderem Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). Die Titel des Premium-Autobauers litten unter einem schwachen Schlussquartal und vorsichtigen Zielen für das neue Geschäftsjahr. Nach einem frühen Tief seit Ende Oktober konnten die Anteilsscheine ihr Minus aber im guten Aktienmarktumfeld deutlich eingrenzen auf weniger als ein Prozent.

Der direkte Konkurrent BMW wurde zwar von Mercedes mitbelastet, die Anteile des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) schafften es aber zuletzt über die Gewinnschwelle. Im Zulieferbereich wurden die Continental-Anteile vom Konkurrenten Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) gestützt. Die Papiere des französischen Reifenherstellers reagierten auf angekündigte Aktienrückkäufe.

Mit fast drei Prozent Plus zeigten sich die Papiere der Deutschen Börse (Deutsche Börse) erholt davon, dass sie sich zuletzt ihrem Tief seit August 2024 genähert hatten. Der Börsenbetreiber erfüllte die Erwartungen, indem er 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel verdient hat wie noch nie.

Im MDax setzten sich die Titel von Fielmann mit plus acht Prozent an die Spitze. Die Optikerkette überzeugte im Geschäftsjahr mit einem Rekordüberschuss. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank schrieb, das Unternehmen sei mit seiner "Vision 2035" in guter Ausgangslage, um das Wachstum künftig aus eigener Kraft voranzutreiben.

Schlechte Nachrichten kamen vor allem vom SDAX-Mitglied HelloFresh. Der Kurs des Kochboxenlieferanten sackte nach Eckdaten für das Jahr 2025 zeitweise prozentual zweistellig in Richtung Rekordtief ab. Davon übrig blieb zuletzt noch ein fast sieben Prozent hoher Abschlag. Jefferies-Experte Giles Thorne verwies darauf, dass der Nettoumsatz stärker gesunken sei als befürchtet./tih/jha/

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

