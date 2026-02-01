Aktien Frankfurt: Siemens treibt Dax wieder über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens-Aktien haben dem DAX am Donnerstag den notwendigen Schwung zur Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten gegeben. Versuche, diese nachhaltig hinter sich zu lassen, waren in den Tagen zuvor noch gescheitert. Am Donnerstag gelang dem Leitindex nun der Sprung über sein bisheriges Februar-Hoch von knapp 25.100 Zählern.

Gegen Mittag lag der DAX mit 1,3 Prozent im Plus bei 25.187 Punkten. Er näherte sich damit auch wieder seinem Rekord von 25.507 Zählern. Bestmarken voraus hat dem Dax der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50), der am Donnerstag weniger deutlich um ein halbes Prozent stieg. Im MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten war der Schwung mit einem Anstieg um 0,4 Prozent auf 31.736 Punkte auch geringer.

Gespannt warten die Anleger nun auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag noch für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Siemens (Siemens) gab dem Dax mit einem Kurssprung um 6,3 Prozent auf das Rekordniveau über 270 Euro einen starken positiven Impuls. Der Technologiekonzern hat den lange Zeit unangefochtenen Softwarekonzern SAP (SAP SE) als wertvollstes Unternehmen im Dax abgelöst, nachdem der SAP-Kurs zuletzt von Sorgen vor einer KI-Bedrohung schwer belastet wurde.

Zu der Rolle von Siemens als neues Schwergewicht trug am Donnerstag bei, dass der Technologiekonzern nach einem guten Geschäftsjahresauftakt seine Ergebnisprognose erhöhte. Alexander Hauenstein von der DZ Bank sah darin eine positive Überraschung und stellte die These auf, dass eine weitere Anhebung der Zielsetzungen im Jahresverlauf als Kurstreiber folgen könnte.

Dem Dax nach oben verhalfen außerdem die Titel der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom). Anleger hakten hier durchwachsene Resultate von T-Mobile US ab. Analyst Mathieu Robilliard von Barclays sah sich von den Neuigkeiten der US-Tochter und guten Aussichten in Deutschland insgesamt ermutigt und kritisierte den eingepreisten Abschlag als zu ausgeprägt. Mit einem Anstieg um 4,3 Prozent gelang den Aktien ein Hoch seit September.

Auf der Schattenseite des Dax stand Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). Die Titel des Premium-Autobauers litten unter einem schwachen Schlussquartal und vorsichtigen Zielen für das neue Geschäftsjahr. Nach einem frühen Tief seit Ende Oktober konnten die Anteilsscheine ihr Minus aber im guten Aktienmarktumfeld etwas einschränken auf 3,5 Prozent.

Der stärkste Konkurrent BMW wurde zwar von Mercedes mitbelastet, während es die Anteile von VW (Volkswagen (VW) vz) und Porsche AG (Porsche vz) zuletzt immerhin nahe an die Gewinnschwelle schafften. Im Zulieferbereich wurden die Continental-Anteile vom Konkurrenten Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) gestützt. Die Papiere des französischen Reifenherstellers reagierten auf angekündigte Aktienrückkäufe.

Mit fast zwei Prozent Plus zeigten sich die Papiere der Deutschen Börse (Deutsche Börse) etwas erholt davon, dass sie sich zuletzt ihrem Tief seit August 2024 genähert hatten. Der Börsenbetreiber verdiente 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel wie noch nie - und tütete daraufhin gleich die nächste Transaktion ein. Der Daten-, Analyse- und Indexanbieter ISS Stoxx soll jetzt vollständig übernommen werden.

Schlechte Nachrichten kamen vor allem vom SDAX-Mitglied HelloFresh. Der Kurs des Kochboxenlieferanten sackte nach Eckdaten für das Jahr 2025 um neun Prozent ab. Jefferies-Experte Giles Thorne verwies darauf, dass der Nettoumsatz stärker gesunken sei als befürchtet. Unter der 5-Euro-Marke rückt das bisherige Rekordtief der Aktien aus dem Jahr 2024 näher./tih/mis