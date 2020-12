Aktien Frankfurt: Tiefere Kurse nutzen Anleger sofort zum Einstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat sich am Montag von seinem jüngsten Kursrücksetzer gut erholt. Wie so oft nutzten die Anleger die schwächeren Kurse sofort wieder zum Einstieg. Die Billiggeldflut der Notenbanken treibt sie in den Aktienmarkt, andere Anlageklassen sind weniger attraktiv. Die Furcht vor dem harten Lockdown, der in Deutschland ab Mittwoch gilt, weicht zurzeit deutlich.

So gewann der Dax gegen Mittag 1,08 Prozent auf 13 255,57 Punkte und befindet sich damit wieder in der Nähe der 13 300er-Marke, um die er bereits in den vergangenen Wochen gependelt war. Am Freitag hatte dem Leitindex zeitweise noch der Rutsch unter 13 000 Punkte gedroht. Dass die runde Marke gehalten habe, werteten Charttechnik-Experten positiv.

Der inzwischen beschlossene harte Lockdown für Deutschland überrasche kaum mehr, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. Auch die Chance auf eine weitere Konjunkturspritze in den USA noch vor dem Jahresende sorge für etwas Optimismus, ergänzte Cutkovic.

Für den MDAX der 60 mittelgroßen Werte ging es zu Wochenbeginn um 0,40 Prozent auf 29 727,00 Punkte hoch. Das Barometer hatte in der Vorwoche mit etwas über 29 800 Punkten bereits ein Rekordhoch erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 1,1 Prozent.

Zyklische Chemiewerte waren am Montag gefragt. Im Dax verteuerten sich Covestro um 2,9 Prozent und BASF um 2,3 Prozent. BASF profitierten dabei auch von einer Hochstufung durch die Credit Suisse. Die Titel des Rückversicherers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) machten ihre Freitagsverluste wett mit plus 2,8 Prozent. Ihnen half eine frische Kaufempfehlung der Bank of America. ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) kletterten an der MDax-Spitze um mehr als fünf Prozent nach oben auf ein Hoch seit Januar.

Im SDAX gewannen Nordex 3,7 Prozent. Ein Händler verwies auf eine von der Koalition vereinbarte schnellere Expansion erneuerbarer Energien. Jedoch sackten die Titel von Hornbach Holding (HORNBACH) und HORNBACH Baumarkt um jeweils fast vier Prozent ab. Auch Hornbach gilt als Krisengewinner, doch nun sorgt die im Zuge des Lockdowns beschlossene Schließung auch von Baumärkten offenbar doch für einen Dämpfer./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---