DAX23.575 -1,0%Est505.867 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 -1,5%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.593 ±0,0%Euro1,1691 +0,1%Öl102,3 +8,5%Gold4.716 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktie von Nebius überholt CoreWeave deutlich - Milliardenwetten auf KI belasten Aktie von Nebius überholt CoreWeave deutlich - Milliardenwetten auf KI belasten
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Verluste - Ölpreis zieht nach gescheiterten Iran-Gesprächen an

13.04.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
29.941,3 PKT -441,0 PKT -1,45%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stark gestiegene Ölpreise haben den deutschen Aktienmarkt am Montag deutlich belastet. Auslöser des Preisschubs am Rohölmarkt war die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus, nachdem am Wochenende die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran vorläufig gescheitert waren.

Der Leitindex DAX fiel um ein Prozent auf 23.560 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor 1,6 Prozent auf 29.906 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent abwärts.

Direkte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad waren ohne greifbares Ergebnis geblieben. Für diesen Montag hat Trump eine Blockade von Schiffen in der Straße von Hormus angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Zugleich erläuterte das Militär, dass die Durchfahrt von Schiffen, deren Ziel oder Startpunkt kein iranischer Hafen ist, nicht beeinträchtigt werde. Trump will mit der Hormus-Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt, und das Land gleichzeitig von Öleinnahmen abschneiden.

Der Iran gab sich unbeeindruckt. Trumps Ankündigung der Seeblockade sei nichts als Bluff, schrieb der Sprecher des Sicherheitsausschusses im iranischen Parlament, Ebrahim Rezaei, auf der Plattform X. Dies würde als Militäroperation gewertet, "und wir würden darauf reagieren." Die Revolutionsgarden warnten davor, dass sich Militärschiffe der Straße von Hormus nähern. Dies würde als "klarer Verstoß gegen die bestehende Waffenruhe betrachtet", hieß es.

Zwar rechneten die Anleger fest damit, dass beide Parteien zähneknirschend an den Verhandlungstisch zurückkehren, doch die akute Gefahr bleibe extrem hoch, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus ActivTrades. Das absolute Nadelöhr, die blockierte Straße von Hormus, bleibe unter der Kontrolle Teherans weiterhin fest verschlossen. Und als Vergeltung drohe die US-Administration nun mit eigenen, aggressiven Blockaden. Dieses explosive geopolitische Gemisch berge massive Risiken.

Die Ölpreise stiegen kräftig, was einmal mehr Inflations- und Konjunktursorgen weckte. In der Nacht zum Montag zog der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni erneut über die Marke von 100 US-Dollar an. Dies hatte bereits die Börsen in Asien ins Minus gedrückt.

Der wieder stark gestiegene Ölpreis führte auch zu einer Verteuerung von Kerosin, was Aktien aus der Luftfahrt-Industrie belastete. So fielen Titel des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines) um 2,4 Prozent und jene des Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE) um 1,7 Prozent. Für die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers Fraport ging es um 5 Prozent nach unten.

Lufthansa (Lufthansa) sackten um 4,5 Prozent ab. Die Anleger der Fluggesellschaft mussten zudem eine neue Streikrunde der Piloten verdauen.

Als Schlusslicht im MDax knickten die Papiere von Nemetschek (Nemetschek SE) um fast sechs Prozent ein und litten damit unter einer Verkaufsempfehlung der Großbank UBS. Analyst Michael Briest betonte die Risiken langjähriger Verträge des Bausoftware-Spezialisten. Sie seien im ersten Jahr hilfreich, sorgten ab dem zweiten Jahr aber für Gegenwind und gefährdeten den bisher starken Barmittelzufluss. Der Markt dürfte diese Risiken mit den Verdrängungssorgen rund um Künstliche Intelligenz verschmelzen./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema MDAX

12:42Lufthansa Technik stellt modulares VIP-Kabinenkonzept "The Bow" vor
12:42Das neue Kabinenkonzept "The Bow" von Lufthansa Technik
12:35Lufthansa pilots launch 2-day strike, the fourth this year; hundreds of flights canceled
12:25Verluste in Frankfurt: MDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
12:19Aktien Frankfurt: Verluste - Ölpreis zieht nach gescheiterten Iran-Gesprächen an
12:00Lufthansa: Streik beschleunigt das Ende von Cityline
10:26Lufthansa two-day pilot strike set to cancel hundreds of flights
10:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste nach gescheiterten Iran-Gesprächen
mehr