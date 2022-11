Aktien Frankfurt: Weitere Gewinne angesichts moderaterer Zinserwartungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf moderatere Zinserhöhungen in den USA hat den Dax (DAX 40) am Freitag weiter angetrieben. Zudem kam gut an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.

Der deutsche Leitindex erklomm am Vormittag mit 14 263 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni. Richtig in Fahrt gekommen war der Dax am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten, die im Oktober eine überraschend deutliche Abschwächung des Inflationsdrucks anzeigten. Seit Mittwoch gewann er bis zu 4,4 Prozent, das Wochenplus belief sich zum Tageshoch auf fast 6 Prozent. Am Freitagmittag lag der Dax zuletzt mit 14 199 auf Tagessicht noch rund 0,4 Prozent im Plus.

Der MDAX gewann noch 1,3 Prozent auf 25 596 Punkte. Sein Wochenplus lag bei 25 782 Punkten zwischenzeitlich bei mehr als 8 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg zum Wochenausklang um 0,7 Prozent.

"Gestern hat das Zinsgespenst erst einmal Reißaus genommen, was vor allem die Technologieaktien nach oben getrieben hat", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Gipfel der Inflation in den USA sei wohl erreicht. Die Spitze des Leitzinses in den USA werde nach den Verbraucherpreisdaten vom Vortag nun wieder bei 5 Prozent und nicht mehr bei 5,25 Prozent gesehen. Hiervon profitierten europaweit auch Immobilienwerte - bislang schwächster Sektor des Jahres. Banken liefen der Marktrally derweil hinterher.

Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, sieht eine "weltweite Signalwirkung". Auch die Erwartungen an die Zinswende in Europa seien gesunken. Am deutschen Aktienmarkt wird laut Altmann nun spannend, wie der Dax nach dem Sprung über 14 000 Punkte reagiert. Einerseits sieht er eine Art Kaufzwang bei bislang zu zurückhaltenden Investoren, die sich an festen Anlagemodellen orientieren. Einige andere könnten indes bereits jetzt "Höhenangst bekommen".

Angeführt wurde der Dax von Zalando mit einem Plus von 6 Prozent. Seit Mittwoch gewannen die Papiere sogar fast 22 Prozent. Prozentual zweistellige Gewinne verbuchten die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero im MDAX. In zwei Tagen sprangen sie sogar ein Drittel an. Im SDAX der kleineren Börsentitel gewannen die Papiere des angeschlgenen Versorgers Uniper und des Online-Brokers flatexDEGIRO zweistellig.

Dagegen hat es der bisherige Dax-Jahresgewinner Telekom (Deutsche Telekom) schwer, weiter mit seinen Defensivqualitäten zu punkten. Die T-Aktien kommen weiter vom Hoch seit 2002 zurück.

Nach bestätigter Prognose gewannen Papiere von Salzgitter im starken Branchenumfeld bis zu fast 9 Prozent. Rohstoffwerte gehören europaweit zu den größten Profiteuren der Hoffnungen auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft durch weniger Corona-Härte sowie der moderateren Zinserwartungen.

Im Nebenwertesegment feierten Papiere der Cantourage Group (Cantourage) eine äußerst erfolgreiche Erstnotiz. Das Unternehmen will nach eigenen Worten den Markt für medizinisches Cannabis revolutionieren und trifft damit wohl einen Nerv. Die Aktien konnten sich seit dem Morgen mehr als verdoppeln./ag/jha/