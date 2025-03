AKTIEN IM FOKUS 2: Aktien aus VW-Umfeld gefragt - Porsche will Anteile behalten

(neu: Xetra-Kurse, UBS-Studie)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzernverbund haben am Montag positiv auf eine wohl vorerst unveränderte VW-Beteiligung der Porsche SE (Porsche Automobil vz) reagiert. In einem allgemein freundlichen Marktumfeld fielen die drei Dax-Werte positiv auf: Für die Volkswagen-Vorzugsaktien ging es um 1,1 Prozent hoch und für jene der Sportwagentochter Porsche AG (Porsche) um 1,4 Prozent. Am größten war das Plus bei der Holding Porsche SE mit 1,5 Prozent. Der deutsche Leitindex legte etwas zu.

Die Porsche SE hatte am Wochenende auf einen "Bild"-Bericht reagiert, wonach die Familienstämme um Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch angeblich einen Teilverkauf ihrer VW-Aktien prüften. Es gebe weder aktuell konkrete Überlegungen, noch habe es sie im Jahr 2024 gegeben, hieß es von der Beteiligungsgesellschaft. Laut einem Sprecher wurden auch keine Gespräche mit Investoren geführt.

Die Porsche SE bekenne sich zur Rolle eines langfristig orientierten Ankeraktionärs, hieß es weiter. Ein Händler hob hervor, dass die Porsche SE zuletzt Pläne zur weiteren Verfeinerung ihrer Investitionsstrategie angekündigt habe - durch ein gezieltes Portfoliomanagement und mit dem Ziel einer größeren Diversifizierung seiner Beteiligungen.

Die Schweizer Großbank UBS hat derweil am Montag ihre bisherige Verkaufsempfehlung für die Volkswagen-Vorzüge mit einer Hochstufung auf "Neutral" aufgegeben. Analyst Patrick Hummel verwies dabei vor allem auf Umsatz-Rückenwind und Fortschritte auf der Ergebnisseite. Von einer Kaufempfehlung hält ihn in erster Linie seine Skepsis bezüglich des China-Geschäfts ab.

Der UBS-Experte Hummel bevorzugt weiterhin andere Branchenwerte, allen voran seine "Top Picks" BMW unter den Autobauern und Continental unter den Zulieferern. Deren Aktien legten am Montag um 1 Prozent sowie um 0,4 Prozent zu. Der europäische Autosektor-Index bewegte sich zeitgleich im Mittelfeld der Sektorwertung mit 0,6 Prozent im Plus./tih/la/jha/