AKTIEN IM FOKUS 2: Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck
Werte in diesem Artikel
(Neu: Entwicklung auf Xetra, Hannover-Rück-Kurs und UBS-Kommentar zu Munich Re)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien zweier deutscher Versicherungskonzerne haben am Freitag im DAX mit Kursverlusten auf Quartalszahlen und Ausblicke reagiert. Die Papiere des Erstversicherers Allianz fielen um 1,6 Prozent und jene des Rückversicherers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) büßten 1,4 Prozent ein. Besser zeigte sich dessen Konkurrent Hannover Rück mit einem Kursanstieg um 0,5 Prozent.
Bei der Allianz stieg der operative Gewinn im zweiten Quartal um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz aber weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro.
Der Rückversicherer Munich Re bekam derweil den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie der Allianz deutlich zu spüren. Eckdaten seien schon bekannt gewesen und so lag der Fokus laut dem UBS-Experten Will Hardcastle auf den Ergebnissen der Juli-Vertragserneuerungen, die schwächer gewesen seien als von ihm erwartet. Wegen der Abschläge bei der Erneuerungsrunde kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein diesjähriges Umsatzziel./edh/zb/tih/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Allianz Aktie News
Allianz Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.