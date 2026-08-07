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AKTIEN IM FOKUS 2: Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck

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(Neu: Entwicklung auf Xetra, Hannover-Rück-Kurs und UBS-Kommentar zu Munich Re)

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien zweier deutscher Versicherungskonzerne haben am Freitag im DAX mit Kursverlusten auf Quartalszahlen und Ausblicke reagiert. Die Papiere des Erstversicherers Allianz fielen um 1,6 Prozent und jene des Rückversicherers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) büßten 1,4 Prozent ein. Besser zeigte sich dessen Konkurrent Hannover Rück mit einem Kursanstieg um 0,5 Prozent.

Bei der Allianz stieg der operative Gewinn im zweiten Quartal um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz aber weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro.

Der Rückversicherer Munich Re bekam derweil den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie der Allianz deutlich zu spüren. Eckdaten seien schon bekannt gewesen und so lag der Fokus laut dem UBS-Experten Will Hardcastle auf den Ergebnissen der Juli-Vertragserneuerungen, die schwächer gewesen seien als von ihm erwartet. Wegen der Abschläge bei der Erneuerungsrunde kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein diesjähriges Umsatzziel./edh/zb/tih/nas

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07.08.26 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Allianz Neutral UBS AG
07.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.