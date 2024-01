AKTIEN IM FOKUS 2: Autotitel gefragt nach positiv aufgenommenen VW-Aussagen

(neu: Berücksichtigung des gesamten Sektors, aktuelle Kurse.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Aussagen von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW (Volkswagen (VW) vz)) haben am Dienstag der gesamten Autobranche Auftrieb gegeben. Der entsprechende Branchenindex zählte am Nachmittag mit plus 1,2 Prozent zu den größten Gewinnern im marktbreiten Stoxx Europe 600, blieb damit aber in der Handelsspanne der vergangenen Tage. Die VW-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) knüpften an die Vortagsgewinne an und legten im Dax (DAX 40) um 6,3 Prozent zu, nachdem sie am Freitag angesichts des wochenlangen Abwärtstrends auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember abgerutscht waren.

Händler verwiesen auf VW-Aussagen aus einer Telefonkonferenz mit Analysten, denen zufolge die jüngste Geschäftsentwicklung offensichtlich Grund zu Optimismus gibt. Mit dem Kurssprung ließen die Aktien die 21-,50- und 100-Tage-Linien für den kurz- bis langfristigen Trend hinter sich. Auch die Aktien der Sportwagentochter Porsche AG (Porsche), des Konkurrenten Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und von Zulieferern wie Dax-Nachbar Continental sowie der französischen Valeo konnten sich erholen./gl/he