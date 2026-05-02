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AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte schwach nach Trumps Zolldrohung

04.05.26 10:58 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen neuer Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben deutsche Autowerte am Montagvormittag im freundlichen Marktumfeld das Nachsehen. BMW verloren zuletzt 1,9 Prozent und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) 1,8 Prozent. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Porsche AG (Porsche vz) gaben jeweils um 1,3 Prozent nach. In der europäischen Stoxx-600-Branchenübersicht war der Autosektor mit minus 1,1 Prozent der zweitschwächste.

In seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hatte US-Präsident Trump vor dem Wochenende auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf 25 Prozent auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research geht davon aus, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen.

Für Henning Cosman von der britischen Barclays Bank ist das Ausmaß der drohenden Zollerhöhung allerdings zu deutlich, um diese einfach abzuschütteln, auch wenn es Verzögerungen oder Ausnahmen geben könnte. Er sprach von einer möglichen Rückkehr des Auto-Zollkriegs. Unter den europäischen Herstellern dürften die deutschen am meisten darunter leiden./ag/ajx/jha/

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